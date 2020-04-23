Эксперт: решение по поддержке строительной сферы принято вовремя

Государственная поддержка строительной сферы, о которой говорил президент России, очень важна и своевременна. Она как поможет строить новое жилье, так и даст возможность россиянам покупать его.

Об этом заявил председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Важно, чтобы были ресурсы достаточно дешевые, чтобы строители могли, воспользовавшись этими ресурсами, активно строить. Поэтому очень важное решение, и думаю, что оно свою миссию выполнит. А то, что оно еще и вместе идет с решением о субсидировании процентных ставок по ипотечным кредитам, как раз эти два решения друг друга дополняют. С одной стороны, будут деньги на строительство жилья, с другой стороны, будут деньги на покупку жилья со стороны граждан", — отметил эксперт.

Он напомнил, что в России строительство жилых домов идет по эскроу-счетам: строители возводят здание и вводят его в эксплуатацию и только потом могут воспользоваться средствами дольщиков. Также Аксаков заметил, что программа субсидирования процентных ставок — процедура для России уже не новая. Ее реализовали в 2015 году. Тогда на субсидирование было выделено 20 миллиардов рублей. В итоге россияне получили ипотечных кредитов почти на триллион рублей.

Напомним, что по решению Владимира Путина государство субсидирует кредиты для строительных компаний, благодаря чему будут снижены процентные ставки. Льготные кредиты смогут получить только те компании, которые сохранят занятость. На эти цели выделено 12 миллиардов рублей.