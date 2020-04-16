30 млрд рублей выделят на решение проблем обманутых дольщиков

Дольщики России получат свои квартиры. На решение этих вопросов выделено 30 миллиардов рублей.

Такое решение принял сегодня Владимир Путин. Президент России сделал заявление в ходе совещания, посвященного развитию строительной сферы.

"Во многих регионах до сих пор не решена проблема тех граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками. Предлагаю докапитализировать Фонд защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей и направить эти ресурсы на решение этих проблем, накопленных в прошлые годы, достроить незавершенные дома", — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что это поможет решить две важные задачи. Самая главная — решить жилищные вопросы россиян. Во-вторых, загрузить строительный сектор, обеспечить людей работой.

На этом же совещании Владимир Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки. Граждане смогут получить ипотеку под 6,5%. Банк может выставить любой процент, но все, что выше указанной ставки, будет субсидировано государством. На это выделено 6 миллиардов рублей. Заявки на ипотеку по льготной ставки будут принимать до 1 ноября.