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Источник Правда.Ру

Россияне смогут взять ипотеку под 6,5%

Общество

Купить квартиру в ипотеку под 6,5% смогут россияне. В России запустят программу льготной ипотеки.

Такое заявление сделал сегодня Владимир Путин.

«Это позволит поддержать и граждан, и строительную отрасль. Главное, что наши граждане смогут улучшить свои жилищные условия», - отметил президент России.

В рамках программы можно будет приобрести новое жилье комфорт-класса. Максимальная цена такого жилья в регионах составляет 3 миллиона рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 8 миллионов рублей.

Банки могут выдавать ипотеку и под больший процент. Однако все, что будет выше 6,5%, оплатит государство. Причем льготная ставка, как подчеркнул Владимир Путин, будет распространяться на весь срок кредита.

Заявки на получение ипотеки на льготных условиях будут принимать в России до 1 ноября 2020 года. На реализацию программы будет выделено 6 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин призвал региональные власти не замораживать работу строительных объектов. Он подчеркнул, что от эффективности работы строительной отрасли зависит ситуация на жилищном рынке, строительство и обновление дорог, транспортных узлов.

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