Кредиты для строительной отрасли субсидирует государство

Строительным компаниям России предоставят субсидии. Они пойдут на снижение кредитных ставок в банках.

Об этом заявил сегодня президент России.

"Важный момент — льготные кредиты смогут получить только те компании, которые сохранят занятость. И которые возьмут на себя обязательства завершить стройку. Нам принципиально важно избежать долгостроев. Нужно, чтобы люди понимали, что они получат свое жилье в указанный срок, что их жилье точно достроят", — почеркнул Владимир Путин на совещании, посвященном развитию строительной отрасли.

На субсидирование кредитов для строительных компаний будет выделено 12 миллиардов рублей. Президент поручил правительству проработать механизм выдачи таких кредитов и их субсидирование в максимально сжатые сроки. Процесс должен быть запущен до конца апреля.

На этом же совещании глава государства заявил о запуске в России программы льготной ипотеки. Россияне смогут приобрести новое жилье комфорт-класса по ставке в 6,5%. Такой процент будет действовать весь срок кредита. В регионах максимальная стоимость жилья по этой программе составляет 3 миллиона рублей, для Москвы и Санкт-Петербурга — 8 миллионов рублей.