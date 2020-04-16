Путин: строительная отрасль станет локомотивом для других отраслей

При соблюдении необходимых мер безопасности работу строительной отрасли можно не останавливать. Тогда возведение важных социальных объектов не придется замораживать.

С таким заявлением выступил сегодня президент Владимир Путин на совещании, посвященном строительной отрасли.

"От эффективной работы строительной отрасли зависит ситуация на жилищном рынке, строительство и обновление дорог, транспортных узлов. Отрасль замыкает на себе большое количество предприятий из смежных секторов — производство стройматериалов и техники, химию, деревообработку, металлургию. Мы обязательно поддержим строительную отрасль. Именно стройка станет одним из локомотивов роста в кризис", — подчеркнул глава государства.

Путин заверил — отрасль получит необходимую государственную поддержку. Какие именно меры будут приняты, станет известно по итогам совещания.

Отметил президент и то, что в стране резко упал спрос на ипотечные кредиты. При этом банки начали изучать возможности дистанционной ипотеки. В Сбербанке и Росбанке уже начали практику оформления ипотеки "на дому". Сотрудники банка выезжают по месту жительства и решают необходимые вопросы. При этом соблюдаются все необходимые меры предосторожности.