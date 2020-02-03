Китай приостановил поставку смартфонов в Россию из-за коронавируса.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью "Правде.Ру" рассказал, как данная мера может отразиться на рынке данной продукции в России.

"31 января в Китае начались мероприятия, посвященные лунному Новому года, китайскому Новому году, как мы его называем.

Пока эта ситуация никак не отразилась. Фабрики не работали и не работают. Ситуация стала развиваться, когда они были на каникулах. До 10-го числа, на неделю, пока продлили эти каникулы. Поэтому запасы до конца февраля — начала марта по всем позициям есть, проблем с этим не будет.

Если говорить про дальнейшие перспективы, то если будут фабрики стоять в феврале, то, конечно, возникнет дефицит, будет рост цен на многие товары. Это будет касаться не только электроники из Китая.

Но если фабрики начнут работать и не будут в дальнейшем закрываться — 10 февраля или позже, то мы спокойно проходим эту ситуацию, сильного дефицита не будет, он будет умеренным и такой проблемы не будет. Пока паниковать нет никакого смысла.

Для потребителей имеет смысл, так как ситуация непонятна, а сейчас действуют скидки, если что-то нужно из электроники сейчас или в ближайший месяц, то лучше купить сейчас. Кризис серьезный, но пока проблемы нет. Ждем, как будет развиваться ситуация после 10 февраля", — сообщил эксперт.