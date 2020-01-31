Из-за угрозы распространения коронавируса крупные китайские производители смартфонов временно приостановили поставки своей продукции в РФ.
Компании-производители разослали своим партнерам уведомления о том, что сроки поставок будут перенесены. Производители были вынуждены продлить каникулы в честь китайского Нового года как минимум до 10 февраля в связи с эпидемией коронавируса.
"Если приостановка поставок продлится до 5 недель, то на рынке смартфонов может возникнуть дефицит. Но данная ситуация даст возможность распродавать складские запасы смартфонов", — отметил представитель одного из российских дистрибьютеров.
Если задержка поступлений составит более месяца, но возникнет дефицит, который приведет к тому, что цены повысятся на 10-15%.
В российских сетях сообщили, что эпидемия коронавируса не отразится на поставках смартфонов из Китая в Россию, сообщает Telegram -канал издания "Подъем".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России коронавирус может появиться в середине февраля.
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