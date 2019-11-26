Есть, пожалуй, только одно место, где людей не упрекают за то, что они любят и умеют считать чужие деньги. Даже наоборот — все с радостью сообщают о своих доходах, надеясь попасть в очень престижные строчки рейтингов.
Журнал Форбс (Forbes), словно удовлетворяя любопытство россиян, составил рейтинг зарплат топ-менеджеров крупных корпораций страны.
Ожидаемо, лидерами рейтинга стали руководители предприятий нефтяной и газовой отраслей. Как оказалось, средняя "цифра в расчетке" в 2019 году у них — 3,2 миллиона долларов. А ведь еще в прошлом, 2018 году, они зарабатывали по $2,26 миллиона.
На втором месте — руководители предприятий тяжелой промышленности. Здесь средняя зарплата — 1, 78 миллиона долларов.
Третьими в рейтинге по версии Форбс стали главы телекоммуникационных компаний с зарплатой от 1,15 до 1,29 миллионов долларов.
Впрочем, можно ли на 100% доверять цифрам, приводимым Forbes, сказать сложно. На всякий случай, напомним, что не так давно журнал уже был уличен в фальсификации сведений. А еще раньше свое недовольство политикой аналитического издания выражали простые россияне.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.