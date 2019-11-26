Кому на Руси жить хорошо? На сакраментальный вопрос ответил Forbes

Есть, пожалуй, только одно место, где людей не упрекают за то, что они любят и умеют считать чужие деньги. Даже наоборот — все с радостью сообщают о своих доходах, надеясь попасть в очень престижные строчки рейтингов.

Журнал Форбс (Forbes), словно удовлетворяя любопытство россиян, составил рейтинг зарплат топ-менеджеров крупных корпораций страны.

Ожидаемо, лидерами рейтинга стали руководители предприятий нефтяной и газовой отраслей. Как оказалось, средняя "цифра в расчетке" в 2019 году у них — 3,2 миллиона долларов. А ведь еще в прошлом, 2018 году, они зарабатывали по $2,26 миллиона.

На втором месте — руководители предприятий тяжелой промышленности. Здесь средняя зарплата — 1, 78 миллиона долларов.

Третьими в рейтинге по версии Форбс стали главы телекоммуникационных компаний с зарплатой от 1,15 до 1,29 миллионов долларов.

Впрочем, можно ли на 100% доверять цифрам, приводимым Forbes, сказать сложно. На всякий случай, напомним, что не так давно журнал уже был уличен в фальсификации сведений. А еще раньше свое недовольство политикой аналитического издания выражали простые россияне.