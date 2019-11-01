"Форбс" в﻿ыставляют из России

Читатели на сходе возле стен редакции потребовали разобраться с журналом за "провокации".

Москвичи впервые вышли протестовать не за СМИ, а против. Такая категоричная позиция почти двухсот человек, собравшихся на стихийный митинг у редакции российского издания "Форбс", была вызвана недовольством редакционной политикой. Участники акции призвали закрыть издание или лишить его лицензии, а сотрудников привлечь к ответственности за насаждение "чуждых ценностей", "нападки на Россию", "работу под диктовку американских владельцев журнала и клевету".

Возмущение собравшихся было вызвано, по их словам, публикациями "Форбс" с регулярной критикой российской внешней и внутренней политики, проекта "Северный поток", Газпрома и других отечественных компаний, а также провокационными статьями о Крыме. Собравшиеся говорили о том, что "Форбс" хоть формально и является российским изданием, но работает под американским брендом, а штаб -квартира его "материнской компании" — в США.

"Они готовят статьи, подрывающие репутацию и бизнес ведущих российских компаний, печатают дутые рейтинги, которым нередко удивляются даже вошедшие в эти рейтинги предприниматели, проводят информационные диверсии с политическим подтекстом", - отмечали выступавшие на митинге. Участники акции называли фамилии главного редактора российского "Форбса" Николая Мазурина, его подчиненных Тофанюк, Титова, Милюкову, Титову, которые, по их мнению, были уличены в пропагандистской деятельности.

Между тем, призывы собравшихся к руководству "Форбса" выйти из редакции и объясниться перед читателями были проигнорированы. Менеджмент и сотрудники журнала взирали на происходящее из окон пятого этажа. Полиция не препятствовала сходу, который проходил мирно и в формате обратной связи читателей с изданием. По итогам мероприятия его участники пообещали составить петицию к органам власти с требованием разобраться с деятельностью "Форбс", которую митингующие сочли противоречащей законам и интересам РФ.

Илья Бородин.