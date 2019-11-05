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Автор Редакция рубрики "Экономика"

Группа "Сафмар" доказала: статья "Форбса" о ее многомиллиардных долгах – инсинуация

Экономика print

Российский конгломерат "Сафмар" Гуцериева подписал соглашение с банками "Траст" и "Открытие". Документ предусматривает урегулирование споров по вопросам, связанным с транзакциями АО "Рост Банк" и ПАО "Бинбанк", также в соглашении речь шла о приобретении группой активов с баланса банка "Траст".

Стороны договорились о том, что группа Михаила Гуцериева приобретет акции ряда работающих компаний, которые входят в периметр интересов конгломерата и способны повысить его капитализацию. "Сафмар" также готов отказаться от подачи исков на эти финансовые учреждения. Вышеуказанные банки и их дочерние компании в свою очередь не предъявят судебных требований топ-менеджерам и акционерам группы "Сафмар" по оспариванию транзакций и сделок, вошедших в соглашение.

Как подтвердили стороны, к транзакциям "Бинбанка", "Рост Банка", "МДМ-Банка" и других санированных банков Михаил Гуцериев отношения не имел. Совершенные операции этих банков на сумму более 330 млрд рублей (с 2012-го по 2017-й год) стали предметом финансового расследования банка "Траст". Следовательно, группа "Сафмар" не имеет отношения к этим долгам.

Микаил Шишханов, который контролировал "Рост Банк", "Бинбанк", "МДМ-Банк", а также другие топ-менеджеры, имевшие отношение к руководству банками, не вошли в соглашение об урегулировании. С ними будет вестись отдельная работа, банк "Траст" и "БФКО" оставляют за собой все права и обязанности в соответствии с нормами законодательства.

Михаил Гуцериев никогда не являлся контролирующим акционером "Бинбанка" и никогда не входил в органы его управления. Михаил Гуцериев никогда не являлся акционером "Рост Банка" и других санированных банков и никогда не входил в органы управления указанных банков. Только в феврале 2017 г., за 8 месяцев до санации "Бинбанка", председатель совета директоров ПФГ "Сафмар" Михаил Гуцериев, по согласованию с Банком России, вошел в состав советов директоров "Бинбанка" и "Рост Банка" для того, чтобы в дальнейшем их докапитализировать и разработать новую стратегию их развития.

Финансовое расследование расставило все на свои места. Соглашение с банком "Траст" убедительно доказало, что некоторые СМИ, а среди них особенно выделяются московские редакции "Форбс" и "Рейтер", ранее публиковали откровенно недостоверную информацию о чудовищных долгах группы "Сафмар", чтобы, судя по всему, дискредитировать группу и российский бизнес в целом. Подписанное соглашение свидетельствует: эти попытки провалились. Группа "Сафмар" — успешный, динамично развивающийся холдинг, который является одним из флагманов экономики страны.

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