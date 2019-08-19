Экономист: Россия списывает государствам миллиарды долгов "втемную"

Программа государственных кредитов, предоставляемых Москвой другим странам, засекречена, однако РБК обнаружил по меньшей мере 17 государств, которые суммарно должны России около $27 млрд.

Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд. На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме. Также должны России Армения, Молдавия, Венесуэла, Кипр, Индия и Куба.

Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников? На этот вопрос Pravda. ru ответил доктор экономических наук Валентин Катасонов.

— Например, вы там упомянули Украину и долг в 3,7 миллиарда долларов. Известно, что Украина получала от нас 3 миллиарда долларов займа. Это было в конце 2013 года. И заем был выдан на 3 года. То есть в конце 2016 года Украина должна была погасить основную сумму долга. Она этого не сделала, сославшись на то, что этот долг "несуверенный". Но это особая песня. Поэтому я думаю, может быть, это общая сумма кредитов — 27, и там какая-то часть закрыта.

Мне хотелось бы сказать, что, к сожалению, вопросы выполнения получателями российских кредитов и займов своих обязательств перед Российской Федерацией — это вопрос очень закрытый. В некоторых случаях происходило списание очень крупных сумм. Наиболее крупные списания за последние годы это было списание долга Кубе примерно на 30 миллиардов долларов. Я округляю.

Нет, информация не была полностью засекреченной. Но проходила буквально одной строкой без каких-либо комментариев. Естественно, что и у финансистов, и у политиков возникали очень серьезные вопросы — на каких условиях происходило списание.

Одни ли мы такие "щедрые"? Нет. Вообще в мире происходит иногда списание долгов. Списывают долги и Соединенные Штаты, и Великобритания. Но это не совсем списание. Это некая сделка, это некая операция, когда долги на что-то обмениваются. Самая понятная операция Debt-for-nature, то есть обмен долга на природные ресурсы, обмен долга может быть на какие-то активы в экономике. Наконец, в крайнем случае, списание долга под какие-то политические уступки.

Надо сказать, что Советский Союз тоже занимался списанием долгов некоторым странам — но в советское время было даже больше прозрачности, потому что обычно всегда говорилось, что списан долг в таком-то размере такой-то африканской стране или такому-то азиатскому государству в обмен на такие-то политические уступки. А у нас сейчас полная темнота.