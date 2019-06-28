Правительство пообещало нефтяникам "отпустить" цену на бензин

Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов выступая на годовом собрании акционеров рассказал, что правительство пообещало "отпустить" цену на бензин. По словам Богданова, соответствующее решение было озвучено на правительственном совещании при участии первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака.



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"Сейчас цену на бензин контролирует государство. Соглашение действует уже четвертый квартал и должно завершиться первого июля. На последнем правительственном совещании с Силуановым и Козаком они обещали не продлевать соглашение", — рассказал Богданов акционерам.

Глава "Сургутнефтегаза" пояснил, что решение не продлевать соглашение о контроле стоимости бензина с 1 июля может быть связан с существующим механизмом демпфера.

Напомним, издание "Политонлайн.Ру" рассказывало о том, что в России взлетят цены на бензин. По информации издания, жалуются на дороговизну бензина и в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. Топливо выросло в цене и в Казани, Петрозаводске, Омске и на Сахалине. Что характерно, такие вещи происходят во время действующего соглашения между правительством и нефтяниками о заморозке цен на автомобильное топливо.

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