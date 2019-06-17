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Источник Правда.Ру

В России вновь дорожает бензин

Экономика print

В ряде регионов России вновь дорожает бензин. Значительный рост цен отмечен в Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, также в Забайкальском, Алтайском и Красноярском краях. На высокие цены жалуются в Казани, Петрозаводске и Омске. 


На российских АЗС начали расти цены на бензин / Новости от 09.01.2019 17:04

По данным местных СМИ, средняя стоимость бензина в Казани за последние две недели возросла почти на 60 копеек (с 42,06 до 42,65 рубля). В Омске бензин за июнь в среднем подорожал на 25 копеек.

Рекордный рост цен отмечен в Петрозаводске. "В карельской столице бензин марки АИ-92 в среднем стоил 41 рубль 71 копейку за литр. Бензин марки АИ-95 теперь стоит 45 рублей 2 копейки за литр", - указывает портал Karelinform.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), с 3 по 9 июня бензин подорожал в 58 регионах страны. Наиболее значительный рост цен был отмечен в Кызыле (на 1,4% за литр), в Костроме и Чите (на 0,9%). В Москве и Санкт-Петербурге за неделю цены на бензин выросли на 0,3%. 

Топливо дорожает на фоне заключенного в 2018 году соглашения между правительством России и нефтяниками о заморозке цен на бензин. Как заявили в ФАС, нефтяные компании не стабилизировали цены на топливо. Они также не увеличили поставки топлива на внутренний рынок и подняли оптовые цены на бензин и дизельное топливо на 20%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новые правила компенсации потерь нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок России заработают с 1 июля. 

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Кто в России дает добро на повышение цены на бензин?

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Темы цены бензин россия топливо регионы
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