Глава Сбербанка призвал снизить налоги для бизнеса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости снижения налоговой нагрузки на российский бизнес. Греф высказал мнение, что несмотря на не любовь к динамике и изменениям, налоговое законодательство для бизнеса нужно менять.
"Наша налоговая система очень не любит изменений. Если уже есть обкатанная система - лучше ее не трогать. Но налоговая нагрузка на бизнес слишком велика, особенно если говорить о корпоративных налогах. Поэтому налоги нужно снижать, а законодательство - менять", - считает Греф.
Глава Сбербанка рассказал, что принимал участие в установке 13-процентной налоговой ставки. По его словам, тогда правительство не ожидало, что налоговая ставка продержится так долго. В планах правительства было вскоре ввести дифференцированную двухступенчатую ставку.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Герман Греф отметил "хирургическую" работу Владимира Путина и его команды по отстранению олигархов от власти.
Читайте также:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходят протесты против строительства храма. И эти страсти многим непонятны. Кому может помешать православный храм?
По словам Шойгу, в некоторых учебниках счет ошибок шел на тысячи.
Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.