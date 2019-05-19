Глава Сбербанка призвал снизить налоги для бизнеса

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о необходимости снижения налоговой нагрузки на российский бизнес. Греф высказал мнение, что несмотря на не любовь к динамике и изменениям, налоговое законодательство для бизнеса нужно менять.



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"Наша налоговая система очень не любит изменений. Если уже есть обкатанная система - лучше ее не трогать. Но налоговая нагрузка на бизнес слишком велика, особенно если говорить о корпоративных налогах. Поэтому налоги нужно снижать, а законодательство - менять", - считает Греф.

Глава Сбербанка рассказал, что принимал участие в установке 13-процентной налоговой ставки. По его словам, тогда правительство не ожидало, что налоговая ставка продержится так долго. В планах правительства было вскоре ввести дифференцированную двухступенчатую ставку.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Герман Греф отметил "хирургическую" работу Владимира Путина и его команды по отстранению олигархов от власти.

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