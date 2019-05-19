Путин "хирургически" зачистил Россию от олигархов - Греф

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о работе, которую провел Владимир Путин и его команда после прихода к власти в 2000-х годах. По мнению Грефа, Путин "хирургическим" способом очистил Россию от олигархов.
Глава Сбербанка рассказал о первых годах своей работы. Тогда, по словам Грефа, почти все СМИ были "олигархические", которые занимались публикацией "небылиц" в адрес первых лиц государства. Греф признал, что в конце 1990-х годов олигархи обладали огромной властью и практически контролировали экономику страны.
Теперь, по мнению Грефа, ситуация кардинально изменилась, и благодарить за это следует нынешнего президента России Владимира Путина, который смог безболезненно отстранить олигархов от власти.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала мнение эксперта, который сообщил, что Владимир Путин стал на сторону олигархов, одобрив "пенсионную реформу".
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