В Американской торговой палате РФ призвали не надеяться на скорую отмену санкций США

Экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, будут действовать в течение еще довольно длительного времени. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал президент Американской торговой палаты в Российской Федерации Алексис Родзянко.
"Нам кажется, тема России и санкций против России - это надолго, и нам придется с ними жить", - отметил он.
Результаты расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года могут положительно сказаться на возвращении американских инвестиций в российскую экономику, добавил Родзянко.
Напомним, что спецпрокурор США Мюллер завершил свое масштабное расследование, которое длилось около двух лет, 24 марта. Он пришел к выводу, что Москва не пыталась повлиять на выборы президента Соединенных Штатов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия предприняла меры защиты банковской системы страны от возможных санкций Соединенных Штатов, поэтому "никаких опасений по поводу устойчивости российской банковской системы не должно быть".
Читайте также: Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"
В конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа по итогам доклада Мюллера
Спецпрокурор США не нашел доказательств вмешательства РФ в американские выборы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Венесуэла задействовала план "Гуаянский щит" по созданию в Гуаяне российской военной базы. Об этом говорят журналистское расследование и объективные данные.
Украинского президента обвинили в невыполнении предвыборных обязательств, в расколе страны и росте ксенофобии.
В ближайшее время ему предстоит попасть еще в несколько бурь.
Вывода о том, что "все чисты и расходятся", прокурор Мюллер не делал. Мнение Валерия Гарбузова о том, что именно упустили из виду демократы в борьбе с Трампом.