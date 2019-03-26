В Американской торговой палате РФ призвали не надеяться на скорую отмену санкций США

Экономические санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России, будут действовать в течение еще довольно длительного времени. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал президент Американской торговой палаты в Российской Федерации Алексис Родзянко.

"Нам кажется, тема России и санкций против России - это надолго, и нам придется с ними жить", - отметил он.

Результаты расследования специального прокурора США Роберта Мюллера по вопросу вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года могут положительно сказаться на возвращении американских инвестиций в российскую экономику, добавил Родзянко.

Напомним, что спецпрокурор США Мюллер завершил свое масштабное расследование, которое длилось около двух лет, 24 марта. Он пришел к выводу, что Москва не пыталась повлиять на выборы президента Соединенных Штатов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия предприняла меры защиты банковской системы страны от возможных санкций Соединенных Штатов, поэтому "никаких опасений по поводу устойчивости российской банковской системы не должно быть".

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