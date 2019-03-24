В Конгрессе США допустили возможность импичмента Трампа по итогам доклада Мюллера

В Конгрессе Соединенных Штатов допускают возможность запуска процедуры импичмента действующего президента страны Дональда Трампа по итогам расследования специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. Об этом сообщает портал газеты "Известия".
По словам главы комитета разведки Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа, в данный момент рано говорить о том, какие решение примет Конгресс, поскольку итоги расследования окончательно не ясны.
"Если имеются неоспоримые доказательства преступлений со стороны президента, то нам пришлось бы рассмотреть импичмент", - сказал Шифф.
Напомним, что 22 марта генеральный прокурор Уильям Барр заявил об окончании расследования по делу о вмешательстве "русских хакеров" в выборы в ноябре 2016 года. Окончательный доклад уже направлен в Министерство юстиции США. В ближайшее время Барр должен представить основные выводы доклада членам Конгресса США.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс возмутилась расширенным расследованием в отношении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, назвав его оскорбительным. Американского лидера подозревают в злоупотреблении властью и коррупции.
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