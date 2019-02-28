Песков: санкции США не станут ударом для российской банковской системы

Россия предприняла меры защиты банковской системы страны от возможных санкций Соединенных Штатов. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает "РБК".

По его словам, правительство заранее приняло меры по снижению возможных рисков от введения американских санкций и "никаких опасений по поводу устойчивости российской банковской системы не должно быть", отметил Песков.

Представитель президента также заметил, что принятие законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" станет лишь дополнительным ударом по двухсторонним отношениям и продемонстрирует отсутствие у американской стороны стремления к сотрудничеству.

Новый проект санкций США в отношении России предусматривает расширение ограничений против ряда крупных российских банков, которые "оказали поддержку вмешательству России в демократические процедуры или выборы в других государствах".

Ранее "Правда.Ру" писала о словах пресс-секретаря президента России, который заявил, что действия Соединенных Штатов не дают надежды на улучшение двусторонних отношений. Дмитрий Песков отметил, что введение новых антироссийских санкций повлечет за собой "пагубные последствия" и призвал готовиться в худшему, поскольку американские конгрессмены отказываются идти по пути стабилизации отношений с Россией.

Читайте также: Конгрессмены США просят разведку найти "деньги Путина"

Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой