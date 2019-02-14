Новые санкции: Песков призвал "готовиться к худшему"

Действия Соединенных Штатов не дают надежды на улучшение двусторонних отношений, об этом заявил в ходе пресс-конференции, посвященной новому закону Конгресса США о санкциях в отношении России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Санкции подрывают участие России в сфере энергетической торговли.

Песков отметил, что введение новых антироссийских санкций повлечет за собой "пагубные последствия" и призвал готовиться в худшему, поскольку американские конгрессмены своими действиями демонстрируют полный отказ от сотрудничества с Россией. "В случае настроений в Конгрессе и Сенате США на улучшение отношений или хотя бы устойчивую ремиссию "болезни русофобии" надеяться не приходится", - сказал пресс-секретарь.

Новые санкции, заметил Песков, обусловлены не только политическим соперничеством, но и "практичным подходом США к внешней торговле". Ограничения против российских энергетических проектов и финансовых организаций, противоречащие всем установленным правилам международной торговли, связаны со стремлением Соединенных Штатов изолировать конкурирующие российские компании и установить свое господствующее положение на рынке.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что в минувшую среду в Конгресс США был зарегистрирован законопроект под названием "санкции из ада". Документ предполагает ужесточение санкций в отношении российских банков, имеющих представительства в других странах, инвестиционных проектов в сфере сжиженного природного газа, введение ограничений в правах для российских политиков и крупных предпринимателей. Причинами ограничений сенаторы назвали события на Украине, а также вмешательство России в "работу демократических институтов в других странах".

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