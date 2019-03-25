Спецпрокурор США не нашел доказательств вмешательства РФ в американские выборы

Специальный прокурор Соединенных Штатов Америки Роберт Мюллер не нашел доказательств вмешательства Российской Федерации в американские президентские выборы 2016 года.

Об этом, ссылаясь на генерального прокурора и главу Министерства юстиции США Уильяма Барра, сообщает новостное агентство Reuters.

Согласно предоставленной информации, спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил свое масштабное расследование буквально на днях. Примечательно, что длилось оно целых два года. Мюллер пришел к выводу, что Москва не пыталась повлиять на выборы президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году.

Отметим, что за два года расследования обвинения были выдвинуты в адрес нескольких десятков человек. Среди них — близкие и верные помощники действующего президента США Дональда Трампа, который, напомним, и занял пост главы государств в 2016 году.

Подавляющее же большинство обвиняемых являются гражданами РФ.

Сам Дональд Трамп, напомним, все обвинения в свой адрес отрицал и заявлял даже, что с Российской Федерацией были тесно связаны демократы — его политические противники на выборах. Российская сторона также отрицала обвинения официального Вашингтона во вмешательстве в американский избирательный процесс.

Примечательно, что мировая общественность и средства массовой информации, скорее всего, никогда не узнают деталей расследования. Так, спецпрокурор США Роберт Мюллер оставляет за собой право не публиковать и не распространять данные о ходе проведенного им расследования.

Демократы же в правительстве США настаивают на том, что Мюллер обязан обнародовать свой доклад.

Пресс-служба Белого дома же заявила, что Дональд Трамп якобы еще не ознакомился с докладом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос с целью выяснить, как граждане Российской Федерации относятся к Соединенным Штатам Америки, Украине и Белоруссии. Так, оказалось, что россияне не любят американцев и украинцев одинаково.

Фото: Роберт Мюллер.

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