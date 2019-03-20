Соцопрос: россияне одинаково плохо относятся к украинцам и американцам

Российская негосударственная исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос с целью выяснить, как граждане Российской Федерации относятся к Соединенным Штатам Америки, Украине и Белоруссии.

Результаты опроса, отметим, оказались более чем любопытными.

Так, выяснилось, что число россиян, негативно относящихся к США, полностью совпало с числом граждан, аналогично относящихся к Украине. Так, согласно предоставленной информации, чуть больше половины — 56 % — респондентов признались в своем негативном отношении к этим двум странам и их жителям.

Примечательно, что 27 % опрошенных специалистами из "Левада-центра" заявили, что относятся к Соединенным Штатам Америки "очень плохо". К Украине же, согласно результатам опроса, "очень плохо" относятся 31 % респондентов.

В своем положительном отношении к США и Украины признались чуть больше трети — 34 % — опрошенных.

Примечательно, что к Белоруссии большинство россиян относятся положительно. Так, больше половины — 55 % — опрошенных признались, что относятся к братской республике "в основном хорошо", а чуть меньше — 32 % — заявили, что относятся "очень хорошо".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что социологи из России и Украины провели совместное исследование с целью выяснить, как друг к другу относятся жители двух постсоветских стран.

Фото: saratov.gov.ru.

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