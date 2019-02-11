Пять миллионов россиян ушли "в тень" из-за пенсионной реформы

Число официально работающих пенсионеров после отмены индексации пенсий в России сократилось с 15 до 9,7 миллионов человек, сообщает "Независимая газета". Из-за перехода граждан в теневой сектор экономики бюджет страны несет убытки.
В статье отмечается, что в результате отмены индексации пенсий, федеральный бюджет ежегодно теряет около 400 миллиардов рублей из-за снижения налоговых отчислений по причине перехода более 5 миллионов россиян в теневой сектор экономики. "По словам главы Минтруда Максима Топилина, на индексацию пенсий работающим пенсионерам не хватает дополнительных 250 миллиардов рублей ежегодно", - пишет автор.
Расширение теневого сектора наиболее заметно, уточняет издание, в крупных российских городах, что ведет к финансовым потерям в бюджетах наиболее экономически развитых регионах России.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственности статистики сообщала о падении реальных пенсий граждан Российской Федерации. По итогам прошедшего года средний размер пенсии сократился на 2,4%. Специалисты Росстата отметили, что это первый случай падения реальных пенсий граждан страны с 2015 года. Средняя пенсия по стране в 2018 году составила чуть больше 13 тысяч рублей.
В ведомстве также уточнили, что сократились и реальные доходы россиян. В 2018 году реальные располагаемые доходы граждан сократились на 0,2 %. Причем их падение Росстат наблюдает уже в течение пяти лет подряд.
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