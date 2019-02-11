Министр обороны Великобритании пригрозил России военным ответом

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямс заявил, что Великобритания заставит Россию заплатить за свои провокации, сообщает газета Times. Такое заявление он сделал в ходе своей речи, посвященной Brexit.

К числу российских провокаций Уильямс отнес аннексию Крыма, вмешательство в выборы Соединенных Штатов и отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. "За эти действия Россия должна заплатить", - говорится в речи министра. Он также отметил, что Великобритания и ее союзники должны защищать свои интересы, пригрозив "жестким ответом" на любые возможные провокационные действия.

Глава британского военного ведомства напомнил о сотрудничестве Великобритании и США в военной сфере, а также поддержал призыв президента Трампа к НАТО об увеличении военных расходов для "борьбы с российской угрозой".

Ранее, "Правда.Ру" писала о том, что советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности пообещал несимметричный ответ России в случае кибератаки против британских объектов. И о словах генерального секретаря НАТО Йенса Столстенберга, заявившего о намерении альянса спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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