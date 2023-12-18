НГУ построит новый корпус и общежитие за счет средств выпускника

Руководитель центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнёрами НГУ Александр Люлько сообщил о строительстве нового кампуса физико-математической школы и общежития университета, финансируемого выпускником.
Федеральные средства также направляются на возведение в Новосибирске корпуса поточных аудиторий с библиотекой, корпуса института медицины и психологии, а также научно-исследовательского корпуса. Проект поддерживается президентом РФ и премьер-министром, сообщает atas.info.
Первую очередь строительства, включающую физико-математическую школу и общежитие, планируется завершить летом 2024 года, а вторую — весной 2025 года. Новые лаборатории и научно-образовательные центры будут созданы в сотрудничестве с новыми партнерами, включая российскую биотехнологическую компанию "Генериум".
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