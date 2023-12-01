Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент РФ исключил Генри Резника из состава СПЧ
Врачи назвали 5 основных причин вздутия живота
Как выбирать саженец груши, чтоб не попалась с горькими и терпкими плодами?
Найдена связь питья чая и кофе с сохранением бодрости в старости
В Париже мужчина облил слезоточивым газом подростка и ранил его ножом возле школы
Названы шесть нарушений, за которые ГИБДД может изъять автомобиль
Украденные останки аборигенов и тасманских тигров были найдены викторианским натуралистом, грабившим могилы
Автоэксперты составили ТОП-7 народных бюджетных автомобилей
Врач перечислил продукты, вызывающие головную боль

Политолог Сатановский: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

1:58
Россия

В конце года состоится Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина с представителями СМИ.

Политолог Сатановский: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"
Фото: Wikipedia by A.Savin is licensed under CC BY-SA 3.0

Оба мероприятия назначены на 14 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Но существует вероятность, что в это же день — 14 декабря может состояться восстание элиты. Об этом заявил опальный политолог Евгений Сатановский.

По его словам, представители отечественного истеблишмента могут устроить настоящий бунт. Эксперт обосновывает это тем, что с большей долей вероятности, в этот день Путин, объявит о решении переизбираться на президентский срок.

И для представителей элиты это будет самый удачный день для попытки восстания. Это обусловлено тем, что чиновники прозападного толка, осведомлены, что для Путина важен позитивный новостной фон при объявлении о выдвижении на пост главы государства. Если либералы испортят эту новость, то могут считать, что восстание состоялось, пишет Vera Star.

Сатановский не исключает, что для этого либералы могут воспользоваться проверенными схемами: обвалом рубля или резким повышением ключевой ставки. Также они могут устроить какой-то катаклизм: к примеру, резко раскрутят инфляцию.

Цель восстания — добиться того, чтобы россияне не поверили в его предвыборную программу и избранный Путиным политический курс. Проще говоря, на практике это будет выглядеть: с экранов он говорит одно, а доллар уже — 110 рублей, и цены на курицу выросли вдвое.

Самому президенту и его окружению нужно к этому быть готовым, поскольку продажная Западу либеральная элита не дремлет. И пока не проведут масштабную чистку, либералы не прекратят попыток воплощения планов в жизнь. И попытка будет предпринята как раз 14 декабря. подытожил Сатановский.

Либералы признали, что двойников Владимира Путина не существует
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Китайские ученые назвали 5 бесполезных органов человека

Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.

Ученые Китая назвали 5 органов, без которых человек будет спокойно жить
Экономист Гиринский: Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Экономист Андрей Гиринский рассказал, что с 1 декабря Росстат улучшит методику учёта дохода пенсионеров с декабря
Подсчитаны потери Украины за "контрнаступ"
Худший продукт на кухне: почему обычное масло губит сосуды и вызывает рак
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
Стало понятно, кто есть кто: друзья актёра Бероева не поддержали его позицию по СВО
Президент Зеленский: "Крым ждёт, а с Донбассом будет очень сложно"
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Не знающий русского языка доброволец из Иордании в одиночку атаковал ВСУ
Последние материалы
Политолог Сатановский: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"
В Париже мужчина облил слезоточивым газом подростка и ранил его ножом возле школы
Названы шесть нарушений, за которые ГИБДД может изъять автомобиль
Украденные останки аборигенов и тасманских тигров были найдены викторианским натуралистом, грабившим могилы
Автоэксперты составили ТОП-7 народных бюджетных автомобилей
Врач перечислил продукты, вызывающие головную боль
Увеличены интервалы движения поездов на Калининской линии
Rockstar объявили дату первого официального трейлера GTA 6
Moldovagaz помогает Кишиневу воровать газ, "не блокируя" поставку в Гагаузию
Эксперт Зубец объяснил, почему производители газировок перешли на аспарам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников