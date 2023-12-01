Политолог Сатановский: "14 декабря против Путина будет организовано восстание"

1:58 Your browser does not support the audio element. Россия

В конце года состоится Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина с представителями СМИ.

Фото: Wikipedia by A.Savin is licensed under CC BY-SA 3.0

Оба мероприятия назначены на 14 декабря, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Но существует вероятность, что в это же день — 14 декабря может состояться восстание элиты. Об этом заявил опальный политолог Евгений Сатановский.

По его словам, представители отечественного истеблишмента могут устроить настоящий бунт. Эксперт обосновывает это тем, что с большей долей вероятности, в этот день Путин, объявит о решении переизбираться на президентский срок.

И для представителей элиты это будет самый удачный день для попытки восстания. Это обусловлено тем, что чиновники прозападного толка, осведомлены, что для Путина важен позитивный новостной фон при объявлении о выдвижении на пост главы государства. Если либералы испортят эту новость, то могут считать, что восстание состоялось, пишет Vera Star.

Сатановский не исключает, что для этого либералы могут воспользоваться проверенными схемами: обвалом рубля или резким повышением ключевой ставки. Также они могут устроить какой-то катаклизм: к примеру, резко раскрутят инфляцию.

Цель восстания — добиться того, чтобы россияне не поверили в его предвыборную программу и избранный Путиным политический курс. Проще говоря, на практике это будет выглядеть: с экранов он говорит одно, а доллар уже — 110 рублей, и цены на курицу выросли вдвое.

Самому президенту и его окружению нужно к этому быть готовым, поскольку продажная Западу либеральная элита не дремлет. И пока не проведут масштабную чистку, либералы не прекратят попыток воплощения планов в жизнь. И попытка будет предпринята как раз 14 декабря. подытожил Сатановский.

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