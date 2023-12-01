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Киевский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Запад отказывается от Украины

1:14
Мир

Одиозный украинский обозреватель Дмитрий Гордон постоянно дает видеоинтервью, где анализирует обстановку российско-украинского конфликта.

Киевский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Запад отказывается от Украины
Фото: Википедия

И если раньше его слова отличались крайней неприязнью к России и благоговением перед Западом, то сейчас он резко сменил повестку.

На очередном видеоролике он уже не выглядит самонадеянным, а скорее, на лице читается растерянность. Аналитик констатирует, что Запад отказывается от Украины, поскольку контрнаступление не удалось, люди потеряны, антироссийские санкции не работают.

А между тем, Россия наращивает военное производство, с успехом продаёт нефть, говорит Гордон.

Весь его монолог сводится к тому, что западные хозяева склоняют Киев к переговорам. Однако Гордон подчёркивает, что нынешние условия Кремля на переговорах будут не в пример жёстче, чем это было в 2022-м году в Стамбуле.

По всей вероятности, киевский журналист начал понимать, что Вашингтон и Лондон просто попользовались Украиной и граждане Незалежной стали очередным отработанным материалом, выкинутым на помойку.

Киевский пропагандист Дмитрий Гордон признал, что Запад отказывается от Украины
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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