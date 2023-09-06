В Омске на охрану метромоста от террористических угроз выделили 16 млн рублей

2:09 Your browser does not support the audio element. Россия Сибирь Омск

Подрядчику предстоит начать свою работу с 1 января 2024 года. В Омске, "Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений", ищет исполнителя, который будет заниматься обеспечением безопасности метромоста и его эстакады от "незаконных вмешательств и действий, а также от актов насилия с принятием соответствующих мер по реагированию". За предоставление охраны мосту от возможных террористических угроз готовы выплатить 16,4 миллиона рублей.

Фото: Wikipedia

Дежурная смена, которая будет постоянно следить за состоянием метромоста с использованием видеокамер, будет состоять из 4 человек. Обязанности сотрудников подрядной организации включают в себя наблюдение за всеми автомобилями и пешеходами вблизи моста, а также реагирование в случае чрезвычайных ситуаций.

Они должны предотвращать акты вандализма и, в период навигации, контролировать работу навигационных огней, установленных на пролетных строениях метромоста. Задачи подрядчика начнут выполняться с 1 января следующего года и продлятся до 24 декабря 2024 года. Оплата за 24 часа работы составит 45,6 тысячи рублей.

Сотрудникам подразделения транспортной безопасности будут предоставлены резиновые дубинки, наручники, электрошокеры, радиостанции и телефоны, средства для остановки транспорта, портативные видеорегистраторы, электрические фонари, бронежилеты и оборудование для досмотра, бинокли и маски, сообщает gorod55.ru.

Следует отметить, что в 2023 году охраной метромоста от террористических угроз занималась компания ООО "Подразделение транспортной безопасности 'Рубикон'" из Кургана. Они снизили начальную цену с 13,1 миллиона до 9,4 миллиона рублей.

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