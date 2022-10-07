Климатолог Терешонок: россиянам стоит готовиться к погодным аномалиям зимой

Последние годы погода удивляет россиян аномалиями, и нынешняя зима не станет исключением. Жителей России ожидают длительные морозные и тёплые периоды.

Таким прогнозом поделился представитель Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

По его словам, летом на большой площади Евразии отмечали невиданную засуху, потому необычную погоду стоит ждать и зимой.

"В определенные периоды зимы будут наблюдаться существенные повышения температуры, оттепели и существенные понижения температуры. Имеются в виду продолжительные, то есть, на неделю и более периоды", — рассказал специалист в интервью изданию URA.RU.

Он добавил, что изменение климата продолжается, а значит число аномальных явлений будет расти ежегодно.