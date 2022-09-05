Nikkei: глобальный ущерб от засухи 2022 года достиг $13,2 млрд

Японские эксперты подсчитали, что мировая экономика потеряла больше $13,2 млрд от засухи в первой половине текущего года. Они отмечают, что такая погода была зарегистрирована впервые за последние 500 лет.

В 2022 году засуха поразила запад Соединенных Штатов, Пакистан и Китай. В Поднебесной обмеление рек стало причиной снижения генерации на ГЭС почти на 40%, пишет издание Nikkei.

Из-за недостатка электричества было остановлено сборочное предприятие компании Toyota MotorВ провинции Сычуань.