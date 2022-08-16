Члены тюменской администрации не нашли подрядную компанию для строительства автомобильных дорог протяжённостью 11,4 километра на Велижанском тракте за 99,9 миллиона рублей. Об этом рассказали местные СМИ.
"На аукцион, объявленный в августе, не заявилась ни одна компания", — написали журналисты nashgorod.ru.
По данным издания, торги не состоялись. При этом подрядчик должен был до 15 ноября этого года обустроить 19 улиц, подчеркнули в СМИ. Как отметили журналисты, о тендере власти рассказали пятого августа.
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