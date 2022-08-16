Власти Тюмени провалили торги на строительство дорог за сто миллионов рублей

Члены тюменской администрации не нашли подрядную компанию для строительства автомобильных дорог протяжённостью 11,4 километра на Велижанском тракте за 99,9 миллиона рублей. Об этом рассказали местные СМИ.

"На аукцион, объявленный в августе, не заявилась ни одна компания", — написали журналисты nashgorod.ru.

По данным издания, торги не состоялись. При этом подрядчик должен был до 15 ноября этого года обустроить 19 улиц, подчеркнули в СМИ. Как отметили журналисты, о тендере власти рассказали пятого августа.