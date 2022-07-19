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В Ставрополе из-за капремонта семья два месяца живёт без горячей воды

Общество

В Ставрополе семейную пару на два месяца лишили горячей воды. В доме провели капитальный ремонт, в ходе которого подрядчики починили крышу. Предположительно, они отправили мусор в дымоход, из-за чего жители квартиры отправились угарным газом.

"Пока печник не вычистит всё, нам не подпишут акт, который позволит восстановить подачу газа", — подчеркнули супруги, их слова приводит newstracker.ru.

По информации журналистов, из-за холодной воды у жильцов возникли проблемы со здоровьем. Семье пришлось заказывать еду, поскольку посуду мыть не получалось. Также пара принимала душ у друзей, платила им за воду.

Как отметили жители квартиры, коммунальщики обвинили в происходящем соседа. По данным управляющей компании, он не позволяет сотрудникам службы убрать мусор.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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