В Ставрополе из-за капремонта семья два месяца живёт без горячей воды

В Ставрополе семейную пару на два месяца лишили горячей воды. В доме провели капитальный ремонт, в ходе которого подрядчики починили крышу. Предположительно, они отправили мусор в дымоход, из-за чего жители квартиры отправились угарным газом.

"Пока печник не вычистит всё, нам не подпишут акт, который позволит восстановить подачу газа", — подчеркнули супруги, их слова приводит newstracker.ru.

По информации журналистов, из-за холодной воды у жильцов возникли проблемы со здоровьем. Семье пришлось заказывать еду, поскольку посуду мыть не получалось. Также пара принимала душ у друзей, платила им за воду.

Как отметили жители квартиры, коммунальщики обвинили в происходящем соседа. По данным управляющей компании, он не позволяет сотрудникам службы убрать мусор.