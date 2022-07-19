В Ставрополе семейную пару на два месяца лишили горячей воды. В доме провели капитальный ремонт, в ходе которого подрядчики починили крышу. Предположительно, они отправили мусор в дымоход, из-за чего жители квартиры отправились угарным газом.
"Пока печник не вычистит всё, нам не подпишут акт, который позволит восстановить подачу газа", — подчеркнули супруги, их слова приводит newstracker.ru.
По информации журналистов, из-за холодной воды у жильцов возникли проблемы со здоровьем. Семье пришлось заказывать еду, поскольку посуду мыть не получалось. Также пара принимала душ у друзей, платила им за воду.
Как отметили жители квартиры, коммунальщики обвинили в происходящем соседа. По данным управляющей компании, он не позволяет сотрудникам службы убрать мусор.
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