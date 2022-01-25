В "Конкорде" выбирают организатора конкурса хороших песен о Петербурге

"Конкорд Менеджмент и Консалтинг" продолжает принимать заявки на организацию и проведение конкурса на самую позитивную песню о Петербурге. Об этом напомнила пресс-служба компании.

Отметим, к участию в песенном конкурсе приглашаются все молодые исполнители, неравнодушные к проблемам Петербурга. Общий призовой фонд составляет 10 млн рублей.

После рассмотрения заявок, организаторы обсудят все коммерческие условия по заявкам, сумма вознаграждения компании-организатору будет обсуждаться отдельно после утверждения заявки. Все предложения принимаются по электронной почте [email protected].

Ранее предприниматель Евгений Пригожин обратился с призывом к творческой молодежи принять участие в песенном музыкальном конкурсе на самую позитивную композицию и Петербурге.