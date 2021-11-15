Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в декабре

Российская Госдума рассмотрит законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине следующего месяца. Об этом плане нижней палаты парламента сообщает РИА Новости.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что до 14 декабря нижняя палата парламента России направит законопроекты об обязательных QR-кодах в субъекты страны для рассмотрения.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Калашников высказался против введения QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт. Он заявил, что это попытка "обилетить" граждан.

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