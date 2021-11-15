Госдума направит проекты об обязательных QR-кодах для рассмотрения в регионы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в Telegram, что до 14 декабря нижняя палата парламента РФ направит законопроекты об обязательных QR-кодах в субъекты РФ для рассмотрения.

По словам Володина, первый законопроект предполагает внесение изменений в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", второй — регулирует порядок использования QR-кодов на транспорте.

До 14 декабря инициативы будут направлены в регионы РФ, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации для обсуждения.

У сенаторов, предпринимателей, общественников и экспертов будет время, чтобы внимательно изучить эти законопроекты и оставить свои замечания по поводу этих инициатив, добавил Володин.

Ранее кабмин внёс в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах, а также в поездах и самолётах. Теперь граждане без QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесённом коронавирусе не смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и розничной торговли, а также ездить в поездах и летать на самолётах.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроекты о QR-кодах не распространяются на детей и подростков.

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