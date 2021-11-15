Депутат Калашников о QR-кодах: вакцинация должна быть добровольной

Депутат Государственной думы Леонид Калашников высказался против введения QR-кодов для допуска в общественные места и транспорт. Он заявил, что это попытка "обилетить" граждан.

Политик высказал Свободной прессе своё мнение по поводу законопроекта о QR-кодах, который в настоящий момент рассматривается в Госдуме. Он заметил, что "принудиловка" нужна тогда, когда есть угроза жизни человека, а в данном случае он её не видит.

"Здесь речь идет о том, чтобы всех "обилетить", что называется. Против чего всегда и выступала Компартия. Пометить, а потом по этим меткам кому-то что-то разрешать, а кому-то запрещать", — сказал Калашников.

Депутат сделал акцент на том, что не является антипрививочником, однако он убеждён, что это процедура должна быть добровольной.

Он сообщил, что вероятность того, что закон примут, очень высокая. Калашников также отметил, что после его введения незамедлительно последуют штрафы.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что разрабатывается законопроект о введении требований по проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.

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