В Подмосковье открылся временный COVID-госпиталь на 600 человек

В Подмосковной Кубинке открылся госпиталь для лечения больных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, его развернули военные медики.

В новый пункт приехали более двухсот военных врачей из Санкт-Петербурга. Они прошли курсы по лечению больных COVID-19. Это врачи-инфекционисты, медсёстры и санитары.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что военных врачей отправили на подмогу в борьбе с COVID-19 в Тульскую область. До этого на территории региона уже работали больше 60 медиков от Министерства обороны.

28 октября военные медики Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей вылетели в Хакасию, чтобы помочь местным врачам лечить больных коронавирусом.

А 27 октября стало известно о том, что в госпитале Ростовской области не осталось мест для больных людей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.