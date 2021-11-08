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В Подмосковье открылся временный COVID-госпиталь на 600 человек

Россия

В Подмосковной Кубинке открылся госпиталь для лечения больных коронавирусом. Как сообщает ТАСС, его развернули военные медики.

В новый пункт приехали более двухсот военных врачей из Санкт-Петербурга. Они прошли курсы по лечению больных COVID-19. Это врачи-инфекционисты, медсёстры и санитары.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что военных врачей отправили на подмогу в борьбе с COVID-19 в Тульскую область. До этого на территории региона уже работали больше 60 медиков от Министерства обороны.

28 октября военные медики Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей вылетели в Хакасию, чтобы помочь местным врачам лечить больных коронавирусом.

А 27 октября стало известно о том, что в госпитале Ростовской области не осталось мест для больных людей.

 

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Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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