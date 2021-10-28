Военные медики ЦВО вылетают в Хакасию для лечения больных коронавирусом

Военные медики Центрального военного округа из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей вылетят в Хакасию, чтобы помочь местным врачам лечить больных коронавирусом. Об этом на своей странице в Instagram написал глава республики Валентин Коновалов.

С таким указом выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина.

В республику поедут медики, которые имеют большой опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. Это терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты — всего 30 человек.

Напомним, что 26 октября стало известно, что в Хакасии введут комендантский час и локдаун. Жителям запрещено покидать свои дома после 10 вечера до 6 утра с 28 октября по 7 ноября.

Жителям Хакасии можно выносить мусор, гулять с детьми или домашними животными не дальше 300 метров от дома, ходить в продуктовый и аптеку, в больницы, навещать пожилых родственников, заниматься спортом на свежем воздухе, ехать на дачу. Но нужно иметь с собой паспорт и справки от работодателя.

В республике уже закрыты кафе и рестораны, работают только продуктовые магазины.

У школьников и студентов ввели каникулы с 27 октября по 7 ноября. С 28-го числа в Абакане, Саяногорске и Черногорске не будет работать общественный транспорт.

В Министерстве здравоохранения Хакасии пояснили, что неотложная и плановая медицинская помощь будут работать в прежнем режиме. Также продолжат работать пункты вакцинации.

За соблюдением требований будут следить полицейские, росгвардейцы, Роспотребнадзор и Министерство юстиции.

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