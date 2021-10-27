В госпитале Ростовской области не осталось мест для больных коронавирусом людей

Власти Азова в Ростовской области заявили о полном заполнении коек в ковидной больнице. По словам представителя госпиталя, врачи не успевают вовремя помогать пациентам.

Как сообщил представитель единственной в городе больницы для людей с коронавирусной инфекцией, все 120 мест для заражённых COVID-19 заняты. Также в заявлении подчеркнули, что медицинские работники не справляются с нагрузкой в 500 вызовов на дом. Вместе с этим в госпитале назвали эпидемиологическую обстановку крайне напряжённой.

"Мы наблюдаем крайне непростую ситуацию с заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом, медики работают на пределе своих возможностей. Я обращаюсь к азовчанам с настоятельной просьбой пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции", — передали призыв заместителя главврача Андрея Калачёва, которого цитирует РИА Новости.

Калачёв указал на низкие темы вакцинации населения в Ростовской области, из-за чего у местных жителей нет нужного коллективного иммунитета.

По данным Оперштаба, коллективный иммунитет в Ростовской области на 22 октября составил 52%. За последние сутки коронавирусом заразились 609 человек, скончались 32.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.