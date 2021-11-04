Военных врачей отправили на подмогу в борьбе с COVID-19 в Тульскую область

Больше сотни военных врачей прибыли в Тульскую область, чтобы работать в больницах с коронавирусными пациентами, заявили в министерстве обороны России. До этого на территории региона уже работали больше 60 медиков от Минобороны.

"В Тулу дополнительно были направлены специалисты Минобороны из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов (ВВО, ЮВО и ЗВО), Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и Воздушно-десантных войск, — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Направить военных врачей было решено из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. Ранее президент Владимир Путин поручил Минобороны рассмотреть возможность оказывать медицинскую помощь гражданскому населению.

Ранее Pravda. Ru публиковала данные аналитиков касаемо смертности от COVID-19 за минувший октябрь. Россия заняла лидирующее место. Цифра скончавшихся за месяц от коронавируса достигла отметки в 31 тысяча человек.

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