100 бригад военных медиков подготовило для борьбы с COVID-19 Минобороны

100 врачебно-сестринских бригад, отряды медицинского спецназа и мобильные госпитали подготовило Минобороны, сформировав резерв сил и средств для борьбы с COVID-19 в регионах РФ.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад", — цитирует сообщение министерства ТАСС.

В ведомстве отметили, что врачебно-сестринские бригады сформированы из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения COVID-19. В состав бригад вошли анестезиологи, пульмонологи, реаниматологи и другие медспециалисты.

Сообщается, что многие из них уже оказывают помощь больным в разных регионах РФ.

По информации ведомства, в медучреждениях Минобороны развернули около 3 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом.

В построенных министерством медцентрах вылечили уже около 10 тысяч больных COVID-19.

"На сегодняшний день в данных медицинских центрах на лечении находится около 1 тысячи гражданских лиц", — отмечается в сообщении.

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