Доктор медицинских наук, профессор и вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что российская медицина готова к новому штамму коронавирусной инфекции, об этом сообщает "Лента.ру".
Специалист отметил, что не стоит паниковать из-за обнаружения в России мутации коронавируса AY.4.2. По мнению Альтштейна, заниматься новой мутацией надо лишь тогда, когда она широко распространится по всему миру.
Напомним, что ранее эксперты подтвердили, что в Москве выявили первый случай нового варианта коронавирусной инфекции. Речь идёт о штамме "дельта" AY4.2. Так, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что на текущий момент в Московском регионе обнаружены единичные случаи заболевания новым штаммом.
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