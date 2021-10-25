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Российские учёные впервые показали, как выглядит дельта-штамм COVID-19

Здоровье

Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" поделились первым снимком дельта-штамма коронавируса. Фотография появилась на ресурсах РИА Новости.

Дельта-штамм COVID-19 под микроскопом
Дельта-штамм COVID-19 под микроскопом

Учёные искусственно вырастили вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зелёной мартышки. На изображении представлен реальный вид дельта-штамма из коллекции ГНЦ ВБ "Вектор". Разновидность COVID-19 сняли на камеру мощного электронного микроскопа.

"Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии", — объяснили сотрудники центра.

Недавно в России выявили новый вариант дельта-штамма коронавирусной инфекции — AY.4.2. Эта разновидность ранее широко распространилась по Великобритании. В РФ, как утверждают учёные, пока обнаружены лишь единичные случаи заражения. Эксперты полагают, что вариант AY.4.2 может быть на 10-15% заразнее, чем дельта.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 с 30 октября по 7 ноября в России вводят нерабочую неделю.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Елена Андреева
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