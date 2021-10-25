"COVID-19 прорвётся в любую щель": врач объяснил бесполезность локдауна в РФ

По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, введение длительного локдауна в стране не приведёт к долгосрочным положительным эффектам в борьбе с COVID-19.

Специалист подчеркнул, что из-за высокой заразности вируса новые ограничительные меры дадут лишь временный результат, передаёт РИА Новости.

"Всё больше и больше данных о том, что коронавирус, особенно с дельта-штаммом, — прорывная инфекция, то есть прорвётся в любую щель, рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался", — заявил врач.

Поздняков также добавил, что переболевшие COVID-19 тоже продолжат сталкиваться с инфекцией, поэтому любые локдауны на сегодняшний день бессмысленны. Вместе с тем, по его словам, временный дистант для детей может быть эффективным, так как позволит немного разгрузить медучреждения.

"При этом после окончания локдауна всё вернётся на круги своя", — заключил специалист.

С 30 октября по 7 ноября президент Владимир Путин ввёл в РФ нерабочие дни для недопущения распространения коронавируса.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.