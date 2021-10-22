В Роспотребнадзоре подтвердили, что в Москве выявили первый случай нового варианта коронавирусной инфекции. Речь идет о штамме "дельта" AY4.2, об этом в ведомстве рассказали "Коммерсанту".
Так, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что на текущий момент в Московском регионе обнаружены единичные случаи заболевания новым штаммом.
Известно, что эта разновидность "дельты" отличается двумя мутациями в спайковом белке, за счет которых он легче проникает в клетки организма. По мнению экспертов, именно эта особенность делает данный вариант более заразным.
Напомним, что ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал опасность вида коронавируса AY.4.2. Он подчеркнул, что людям для защиты от новой угрозы необходимо вакцинироваться существующими препаратами, а учёным надо разрабатывать новую вакцину на основе немутирующих белков.
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