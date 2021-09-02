Абрамченко назвала виновных в возникновении лесных пожаров

О причинах возникновения лесных пожаров, недопущения таких масштабных катастроф, как в Якутии и способах борьбы с ними рассказала во время совещания в четверг, 2 сентября, вице-премьера Виктории Абрамченко.

Она заявила, что в большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека, передаёт телеканал "360".

"В этом году произошло примерно то же самое, что и в прошлые годы. Уже с первых месяцев года начали выгорать леса. К середине года площадь лесных пожаров увеличилась в разы. Огонь чуть не стёр с лица земли часть Якутии", — подчеркнула Абрамченко.

По её словам, в этом году площадь лесов, пройденная огнем, увеличилась более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

"Причиной выгорания лесов на протяжение десятков лет оставался антропогенный фактор, в этом году — 66%. На засухи и другие природные явления приходится 34%.", — пояснила Абрамченко.

Вице-премьер уверена, что рецептом успеха в борьбе со стихийными пожарами будет оперативная слаженная работа всех органов власти — начиная от федеральных структур и заканчивая специалистами на местах.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился выделить регионам не менее 24 миллиардов рублей для охраны лесов от пожаров.

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