Россельхоз: скрыть "левый" лесооборот станет невозможно

По поручению зампреда правительства Виктории Абрамченко Россельхоз разрабатывает закон об изъятии у региональных властей права на предоставление частным инвесторам лесных и лесозаготовительных участков. Коснётся это муниципальных земель.

Речь об очень больших инвестициях, от 3 млрд рублей. В таких проектах участвуют Минпромторг и Рослесхоз. Но отдельные регионы тормозят реализацию проектов, — сказал в интервью "Известиям" руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Также, по словам главы Россельхоза, процесс заготовки древесины автоматизируют. В правительстве уже приняли несколько изменений в закон о лесозаготовке. По мнению ведомства, они позволят не "левачить" на вырубках.

Пресечь незаконные рубки и продажи призвана система ФГИС ЛК. С 1 января 2023 года она будет введена в эксплуатацию. Мы будем видеть ретроспективно весь путь, начиная от переработки до того, откуда этот лес взялся. Скрыть "левый” объём будет невозможно, — заверил Иван Советников.

Что же касается пожаров в этом году, то глава ведомства назвал его "одним из самых сложных за всю историю наблюдений". За сезон выгорело почти восемь миллионов га. И, как считает Иван Советников, "это не конец": по итогам лета площадь пожаров будет ещё больше.

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