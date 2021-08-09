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СК начал проверку по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

Россия » Юг » Владикавказ

Следователи начали доследственную проверку в связи с прорывом трубы подачи кислорода в больнице Владикавказа, в результате чего погибло девять человек, сообщает ТАСС.

СК начал проверку по факту гибели девяти пациентов в больнице Владикавказа

"По сообщению о происшествии в клинической больнице скорой помощи Владикавказа, где, по предварительной информации, прорвало трубу системы подачи кислорода, следственными органами СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания начата доследственная проверка", — сообщил представитель следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания Эдуард Гусов.

В настоящее время в больнице работают следователи.

Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Также будет дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Автор: Снежана Шахова
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