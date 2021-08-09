EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Литву могут приехать специалисты НАТО по борьбе с "гибридными угрозами"
Противники COVID-паспортов попытались взять штурмом студию "Би-би-си" в Лондоне
Байден увидел угрозу нацбезопасности в действиях белорусских властей
В Москве активистка забралась на дерево, чтобы не допустить строительство дома
МакSим впервые вышла на связь со своими поклонниками после комы
Из-за потепления климата в Подмосковье поселились богомолы
Эксперт: Обеднение россиян грозит банкротством похоронным агентствам
Пловцы рассказали, как им запретили петь гимн России на Олимпиаде
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем

В больнице Северной Осетии 9 человек погибли из-за дефицита кислорода

Происшествия

В Минздраве Северной Осетии заявили о гибели девяти человек в одном из медучреждений Владикавказа от нехватки медицинского кислорода, который необходим для работы аппаратов искусственной вентиляции легких.

В больнице Северной Осетии 9 человек погибли из-за дефицита кислорода

По данным республиканского Министерства здравоохранения, в больнице скорой помощи вышла из строя кислородная система. Пациенты подключены к резервным баллонам.

Чрезвычайное происшествие в клинической больнице произошло в 18:00. Известно, что на сегодняшний день в больнице лежат 651 человек, 308 из которых заражены коронавирусом. В реанимационном отделении находятся 67 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек.

По данным пресс-службы главы и правительства Северной Осетии, под кислородной станцией прорвало трубу.

"Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", — сообщили в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.

Также в больницу приехали временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как делают медицинский кислород?
Автор: Игорь Рябов
Последние материалы
В больнице Северной Осетии 9 человек погибли из-за дефицита кислорода
Жители ДНР смогут оформить российский полис ОМС
В Литву могут приехать специалисты НАТО по борьбе с "гибридными угрозами"
Противники COVID-паспортов попытались взять штурмом студию "Би-би-си" в Лондоне
Байден увидел угрозу нацбезопасности в действиях белорусских властей
Как переводчица стала мексиканской Евой и предательницей
В Москве активистка забралась на дерево, чтобы не допустить строительство дома
В Россию предлагают не пускать иностранцев за нападения на русских. Это реально?
МакSим впервые вышла на связь со своими поклонниками после комы
Из-за потепления климата в Подмосковье поселились богомолы
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников