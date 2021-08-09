В больнице Северной Осетии 9 человек погибли из-за дефицита кислорода

В Минздраве Северной Осетии заявили о гибели девяти человек в одном из медучреждений Владикавказа от нехватки медицинского кислорода, который необходим для работы аппаратов искусственной вентиляции легких.

По данным республиканского Министерства здравоохранения, в больнице скорой помощи вышла из строя кислородная система. Пациенты подключены к резервным баллонам.

Чрезвычайное происшествие в клинической больнице произошло в 18:00. Известно, что на сегодняшний день в больнице лежат 651 человек, 308 из которых заражены коронавирусом. В реанимационном отделении находятся 67 человек, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 13 человек.

По данным пресс-службы главы и правительства Северной Осетии, под кислородной станцией прорвало трубу.

"Сразу после происшествия кислород пустили по резервной системе", — сообщили в пресс-службе. На месте происшествия работают сотрудники МЧС во главе с начальником ГУ МЧС России по Северной Осетии Александром Хоружим.

Также в больницу приехали временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Сергей Меняйло, врио министра здравоохранения Сослан Тебиев и врио министра ЖКХ, топлива и энергетики Майран Тамаев.

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