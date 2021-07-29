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Россия » Юг » Симферополь

Между жителями Симферополя и приезжими в центре города завязалась драка с участием более 10 человек. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, чтобы разнять участников потасовки и арестовать виновных, но в ходе задержания им было оказано сопротивление.

Росгвардия

При попытке урегулирования конфликта правоохранителями один из зачинщиков драки ударил оппонента исподтишка. Задержать агрессора сотрудникам мешали его друзья, один из которых был вооружен пистолетом, висевшим у него на поясе.

Во время потасовки с участием полиции представителем закона было сделано предупреждение о применении огнестрельного оружия, после чего нарушителя все-таки удалось посадить в автозак и увезти в отделение для составления протокола. На данный момент относительно инцидента проводится проверка соответствующими органами. 

В то же время, как сообщает Telegram-канал "Крымский", один из высокопоставленных представителей силовых структур полуострова заявил, что им лично было принято неофициальное решение по зачистке города от "бандитствующего элемента".

"В ближайшее время все особенно дерзкие горцы и гости-правонарушители будут отправлены домой", — пообещал источник.

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Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева
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