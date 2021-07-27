Пассажирский Boeing экстренно приземлился в Симферополе

Самолёт Boeing приготовился к экстренной посадке в аэропорту Симферополя. У лайнера неполадки в двигателе, сообщает "РИА Новости".

На борту Boeing находятся 165 пассажиров. Самолёт выполняет рейс из Якутии в Симферополь.

По предварительной информации, в одном из двигателей самолёта возникла вибрация.

Источники в экстренных службах сообщили, что самолёт совершил благополучную посадку в Симферополе. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.