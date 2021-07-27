Самолёт Boeing приготовился к экстренной посадке в аэропорту Симферополя. У лайнера неполадки в двигателе, сообщает "РИА Новости".
На борту Boeing находятся 165 пассажиров. Самолёт выполняет рейс из Якутии в Симферополь.
По предварительной информации, в одном из двигателей самолёта возникла вибрация.
Источники в экстренных службах сообщили, что самолёт совершил благополучную посадку в Симферополе. Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.
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